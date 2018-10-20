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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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20.10.2018 - 23:02, Son Güncelleme:

‘Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz’

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‘Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz’

- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Türkiye kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyu ile paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir. Türkiye bu anlamda ortaya konulan çirkin, ürkütücü, korkunç, insanlık dışı uluslararası hukuka aykırı bu işin arkasını bırakmayacak. Uluslararası hukuk bakımından Suudi Arabistan’ın toprakları olan konsolosluk binasında işlenen bu suçun örtülmesine asla müsaade etmeyecektir. Suudi yönetiminin bir şekilde bu işten sıyrılmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Suudi Konsolosluğu Suud toprağı sayılsa da Türkiye Cumhuriyeti topraklarının sınırları içinde olmuştur. Bunun açığa çıkması bizim namus borcumuzdur. Burada tabii bu eylemi gerçekleştirmiş kişiler söz konusu olduğu kadar, bu emri kim verdi, dolayısıyla sorumluları kimlerdir? Gerçek neyse o ortaya çıkarılacak. Burada takdir edilen konu Türk otoritelerinin, başsavcılığın bu şekilde titiz bir çalışma yürütmesidir.

- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklama yaptılar. Çünkü her şey zaten ortaya çıktı. Bütün delilleri ile yakında açıklanacak. Suudi yetkililerin bu işi tek başlarına yaptıkları bana çok inandırıcı gelmiyor.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? Burada akıl almaz bir facia yaşanmış. Bunun üstünün örtülmesi kanaatime göre mümkün değil. Dünya da bunun üstünün örtülmesine müteveccih yaklaşımlardan memnuniyet göstermiyor. Bu hadiseler hakikaten İslam alemi üzerinde de yanlış kanaatlerin doğmasına vesile oluyor.

‘BU İŞ BURADA BİTMEDİ’

- TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Suudi Arabistan farklı hikâyeler uydurdu. Sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Herkes şunu söylüyor. Kral çıplak. 15 kişi ile 1 kişi arasında nasıl arbede olabilir? Kameralar neden çalıştırılmadı? O çantalar neden alındı? Neden 18 kişiyi görevinden alıyorsun? Cemal’in cesedi nerede? Bu iş bitmedi. Yeni başlıyor. Emir verenlerin cezalandırılmasını istiyoruz.” m Eyüp SERBEST

GÖRÜŞ: ‘TÜRKİYE’DE YARGILANMALARI GEREKİR’

Uluslararası ceza avukatı Gökmen Başpınar: “Suudi Arabistan’da bulunan, suçlu olduğu ifade edilen kişilerin diplomatik dokunulmazlıkları olmadığı için Türkiye’de yargılanmalarının önünde bir engel yok. Ancak Türkiye ile Suudi Arabistan arasında suçluların iadesine ilişkin anlaşma bulunmadığı için, Suudi Arabistan’ı Suudi Arabistan’da bulunan şüphelilerin Türkiye’ye gönderilmeleri için zorlayabilme imkânı bulunmamakta.” 

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