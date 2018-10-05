Suudi Veliaht Prensi'nden kayıp gazeteci açıklaması
Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Türkiye’ye konsolosluğu arama izni vermeye hazır olduklarını duyurdu.
Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu.
Veliaht Prens, Bloomberg kanalına verdiği röportajda Türk makamlarına, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.
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