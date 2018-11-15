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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
15.11.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Suudi savcının 5 idam talebiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını belirterek, "Bu anlık bir şey değil, cesedin parçalanması için gerekli şartlar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın öldürüleceği ve nasıl parçalanacağı önceden planlanmış" dedi. Çavuşoğlu, cinayetin talimatını verenlerin de ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’da Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’nde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi konusuna değindi. Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu şahsın ülkelerine geri götürmelerine direndiği için öldürüldüğü söyleniyor ama, bu cinayet önceden planlanmıştır. Öldürüldükten sonra cesedin parçalandığı söyleniyor. Bu anlık bir şey değil, cesedin parçalanması için gerekli şartlar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın öldürüleceği ve nasıl parçalanacağı önceden planlanmış. Ayrıca Türkiye’ye gelen 15 kişinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanması gerekiyor. Viyana Sözleşmesi’ne göre Türk kanunları geçerlidir. Her ne kadar bu cinayet Suudi Arabistan’ın konsolosluğunda işlenmiş olsa da" diye konuştu.

’KAŞIKÇI’NIN CESEDİ NEREDE?’

Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için üzerilerine düşeni yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı’nın cesedi nerede, nereye atıldı, nerede gömüldü? Her ne yapıldıysa. Bu konuda ortada bir cevap yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda uluslararası camiayla da açık ve şeffaf bir şekilde işbirliği yapacağız. Elimizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmaya devam edeceğiz."

’AZMETTİRİCİLER DE ORTAYA ÇIKMALI’

Cinayet talimatını verenlerin ve gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Biz bu işin takipçisi olacağız ve önümüzdeki günlerde gelişmeleri tüm dünya kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi için idam cezası istendi
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi için idam cezası istendi

 

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