Suudi gazeteci konsoloslukta sır oldu

GAZETECİ yazar Cemal Kaşıkçı (59), Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’a karşı muhalif görüşleriyle biliniyor. Kaşıkçı, Prens Muhammed bin Selman’ın reform uygulamalarını eleştirmiş olması nedeniyle tepkileri üzerine çekmiş ve iki yıl önce ülkeyi terk edip ABD’ye taşınmak zorunda kalmıştı. Washington Post gazetesinde de yazan Cemal Kaşıkçı, önceki gün nişanlısı Hatice K.’yla birlikte bazı işlemler için İstanbul Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitti. Nişanlısı dışarıda beklerken o içeriye girdi. Ancak bir daha dışarıya çıkmadı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kayıplara karışması uluslararası basında da büyük yankı buldu.



WASHINGTON POST: ÇOK ENDİŞELİYİZ

Amerikan Washington Post gazetesinin uluslararası makaleler sayfasının editörü Eli Lopez tarafından yapılan açıklamada, “Cemal’e ulaşamıyoruz ve nerede olabileceğine dair çok endişeliyiz. Eğer bir gazeteci ve köşe yazarı olarak yaptığı işten dolayı tutuklandıysa bu çok büyük bir haksızlık ve zorbalıktır. Kendisinden en yakın zamanda haber alabileceğimizi umuyoruz” denildi.



Aralarında Reuters, AP, AFP, Washington Post, New York Times gibi uluslararası medya kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda yabancı gazeteci başkonsolosluk önünde olayı takip ederken, Cemal Kaşıkçı’nın kişisel web sitesinde de “Cemal, İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda tutuklandı” denildi.







TÜRK-ARAP MEDYA DERNEĞİ ÜYESİYDİ

Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Konsolosluğu’nun önünde beklemeye başlayan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı’nın Türk-Arap Medya Derneği’nin bir üyesi olduğunu belirterek, “Biz sürekli konsolosluğun önündeyiz ve olayı takip ediyoruz. Ana kapılardan dışarı çıkarılmadı, bir tünel varsa ve başka yere götürüldüyse onu bilemem ama biz şundan eminiz, yüzde 99 konsolosluğun içinde bekletiliyor” dedi. Kışlakçı, Kaşıkçı’nın son iki yıldır Washington’da yaşadığını ancak İstanbul’a da sık sık geldiğini belirterek şunları söyledi: “Nişanlısıyla görüşmek için İstanbul’a geliyordu ve evlendikten sonra da sık sık gidip gelecekti. Cemal Bey ülkesini seven ve ülkesine saygı duyan bir gazeteciydi. Daha önceki kralla da arası çok iyiydi. Ancak Muhammed bin Selman gelince önceki kralın bütün ekibini tutukladı ve bütün aydın entelektüelleri hapsetti, Cemal Kaşıkçı da bir yazar olarak bütün bu politikalara karşıydı, o da tutuklanmıştı ancak daha sonra bırakılmıştı, bırakıldıktan sonra da ABD’ye yerleşti. Suudi Arabistan’da hakkında bir tutuklama kararı vs. yoktu.



BURADA TUTULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Bugün ya da yarın konsolosluktan çıkacak. Bekliyoruz. Cuma günü buraya geliyorlar. Hafta içi gelin diye geri çeviriyorlar. Birkaç gün bunu düşünüp planladılar, bir şeyler yapmış olabilirler. 1.5 saat bekliyor nişanlısı, sonra bir haber gelmeyince bizi aradı. Biz burada tutulduğunu düşünüyoruz. Burada değilse bile, çıkartıldıysa bile kendi özel arabalarıyla dışarıda bir yere, bayıltılıp siyah bir arabayla götürülmüşse bile ülke dışına çıkarıldığını düşünmüyorum. Ankara’da tüm yetkililerin haberi var. Buradan bırakacaklarını düşünüyorum.”



'O ZATEN ÇIKMIŞ' DEDİLER

CEMAL Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice K., konsolosluk önünde nöbet tutmaya başladı. Hatice K., yaşadıklarını anlattı: “Önceki gün saat 13.00’te birlikte geldik. Bana telefonları verdi, ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen Yasin Aktay (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber verirsin’ dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince 16.00 gibi Yasin Aktay’a, ardından Türk Arap Medya Derneği’ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri bana, saat 18.00 civarı kapı önünde ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok’ dedi. Buradan yurtdışına kaçırıldığını düşünüyorum.”



'ARANAN BİRİ DEĞİL'

CEMAL Kaşıkçı için AK Parti de devreye girdi. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girerken “Bana bir şey olursa (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay’a haber ver” sözleri üzerine nişanlısı Hatice K., Aktay’ı aradı.



Kaşıkçı’yı tanıdığını ve nişanlısının aradığını doğrulayan Aktay, kendisinin de ilgili makamlarla irtibatta olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



“Kaşıkçı sık sık Türkiye’ye gelen bir gazeteci. Nişanlısı durumu aktardıktan hemen sonra gerekli makamlara bildirdik ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği’yle irtibata geçtik. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Konsolosluğa giriş görüntüleri var fakat çıkış görüntüleri yok. Güvenlik birimlerimiz incelemeleri yapıyor. Kendisi İnterpol’de aranan biri değil, Türkiye’den de daha önce istenmiş değil.” / Gizem KARAKIŞ



KALIN: HALEN KONSOLOSLUKTA

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından düzenlediği toplantıda gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili şunları söyledi: “Dışişleri Bakanlığımız üzerinden emniyet birimlerimiz konuyu dünden beri takip ediyorlar. Bizdeki bilgilere göre şu an itibariyle bu Suud vatandaşı olan kişi halen Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda. Konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü böyle bir olayın uluslararası hukuk boyutu, Türkiye Cumhuriyeti hukuku boyutu, insani boyutu var. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla temas, istişare halindeler. Ümit ediyorum bu iş suhuletle çözülür.” / Erdinç ÇELİKKAN







BİN LADİN'LE RÖPORTAJ YAPMIŞTI

ORTADOĞU’da ve Arap dünyasında yakından tanınan bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı, terör örgütü El Kaide’nin öldürülen eski lideri Usame bin Ladin’le 1987 ile 1995 yılları arasında birçok kez seyahat etmiş ve röportaj yapmıştı.



Daha önce el-Vatan gazetesinin ve Bahreyn’den yayın yapan, açıldıktan sadece 11 saat sonra kapatılan ‘El Arab’ adlı televizyon kanalının genel yayın yönetmenliğini yapmış olan Kaşıkçı, Washington Post’a yazdığı yazılarda genellikle Suudi Arabistan krallığının Yemen’de yürüttüğü savaşı, ülkedeki insan hakları ihlallerini ve kadın aktivistlerin tutuklanmalarını eleştiriyordu.