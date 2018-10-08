Suudi gazeteci için MİT de devrede
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili sır perdesi aralanamazken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) savcılık soruşturmasına katkı sağlayacak. Türkiye, Suudi Arabistan Büyükelçisi’ni ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak İstanbul Başkonsolosluğu’nda araştırma izni istedi.
İSTANBUL’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne girdikten sonra kaybolan rejim muhalifi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) devreye girdi. MİT, başsavcılığın olayla ilgili hazırlayacağı iddianame için olayın başından bu yana yaşananlarla ilgili delil toplama ile değerlendirmelere katkı sağlayacak.
SİYASİ VE ADLİ BOYUT
Olayın artık biri siyasi diğeri adli olmak üzere iki ayrı boyutu olduğu, soruşturmada bu durumun da dikkate alınacağı ifade edildi. Koordineli çalışan MİT ve Emniyet’in başkonsoloslukta yaşanan giriş-çıkış trafiğinin yanı sıra, telefon görüşmeleri ile diğer birtakım kritik bulgular ve veriler üzerinde ayrıntılı değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Türkiye, iddiaları araştırmak için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda araştırma izni istedi. Ankara dün bu talebini olaydan sonra ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’na çağırılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’ye iletti. Edinilen bilgiye göre, Suudi Büyükelçi talebin Riyad’a bildirileceğini, gerekli izin gelmesi durumunda bunun da Türk yetkili makamlarına iletileceğini söyledi. Suudi Büyükelçi ile görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın, “Türkiye’nin soruşturma sürecinde Suudi yönetimiyle tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğini” ilettiği öğrenildi.
ADNAN KAŞIKÇI’NIN KUZENİ İDDİASI
CEMAL Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Amerikan Washington Post gazetesi, Kaşıkçı’nın, geçen yıl hayatını kaybeden Suudi işadamı ve uluslararası silah tüccarı Adnan Kaşıkçı’nın akrabası olduğunu yazdı. Gazete, Cemal Kaşıkçı’nın arkadaşları ve meslektaşlarının sözlerine dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı için “Adnan Kaşıkçı’nın bir kuzeni” ifadesini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle