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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
08.10.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

Suudi gazeteci için MİT de devrede

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Suudi gazeteci için MİT de devrede

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili sır perdesi aralanamazken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) savcılık soruşturmasına katkı sağlayacak. Türkiye, Suudi Arabistan Büyükelçisi’ni ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak İstanbul Başkonsolosluğu’nda araştırma izni istedi.

İSTANBUL’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne girdikten sonra kaybolan rejim muhalifi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) devreye girdi. MİT, başsavcılığın olayla ilgili hazırlayacağı iddianame için olayın başından bu yana yaşananlarla ilgili delil toplama ile değerlendirmelere katkı sağlayacak.

SİYASİ VE ADLİ BOYUT

Olayın artık biri siyasi diğeri adli olmak üzere iki ayrı boyutu olduğu, soruşturmada bu durumun da dikkate alınacağı ifade edildi. Koordineli çalışan MİT ve Emniyet’in başkonsoloslukta yaşanan giriş-çıkış trafiğinin yanı sıra, telefon görüşmeleri ile diğer birtakım kritik bulgular ve veriler üzerinde ayrıntılı değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Türkiye, iddiaları araştırmak için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda araştırma izni istedi. Ankara dün bu talebini olaydan sonra ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’na çağırılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’ye iletti. Edinilen bilgiye göre, Suudi Büyükelçi talebin Riyad’a bildirileceğini, gerekli izin gelmesi durumunda bunun da Türk yetkili makamlarına iletileceğini söyledi. Suudi Büyükelçi ile görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın, “Türkiye’nin soruşturma sürecinde Suudi yönetimiyle tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğini” ilettiği öğrenildi.

ADNAN KAŞIKÇI’NIN KUZENİ İDDİASI

CEMAL Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Amerikan Washington Post gazetesi, Kaşıkçı’nın, geçen yıl hayatını kaybeden Suudi işadamı ve uluslararası silah tüccarı Adnan Kaşıkçı’nın akrabası olduğunu yazdı. Gazete, Cemal Kaşıkçı’nın arkadaşları ve meslektaşlarının sözlerine dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı için “Adnan Kaşıkçı’nın bir kuzeni” ifadesini kullandı.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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