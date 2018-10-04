Suudi gazeteci elçiye soruldu
ANKARA, Suudi Arabistan yönetimine eleştirileri nedeniyle Riyad yönetiminin hedefinde olduğu öne sürülen ve İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için diplomatik olarak da devreye girdi.
İZAHAT İSTENDİ
Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereij dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüşen Büyükelçi Khereij’ten gazeteci Kaşıkçı’nın durumuyla ilgili izahat istendi. Ankara, gazeteci Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giriş yaparken görüntülerinin bulunduğunu, ancak binadan çıkışına dair görüntü kayıtlarına rastlanmadığını belirterek, sorunun suhuletle çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazeteci Kaşıkçı’nın halen başkonsoloslukta olduğuna dair bilgiler olduğunu söylemişti.
BAŞKONSOLOSLUK MESAJI
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu da Cemal Kaşıkçı’nın durumuyla ilgili resmi Twitter hesabından Türkçe açıklama yaptı. Açıklamada, “Cemal Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içinde olunduğu” belirtildi.
BİR KORKU YAŞADIĞINI GÖRÜYORDUM
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak şunları anlattı: “Türk hükümeti de ABD hükümeti de devreye girmiş durumda. 2 Ekim’den beri ne olumlu ne olumsuz hiçbir haber yok. Dışarı çıkarılmadığına eminim diyemem. Konsolosluktan çıkan araçları bilemem.
TEHDİT ALMADI
Bana söylediği kadarıyla herhangi bir tehdit almadı. Kendisini muhalif tanımlamıyor. O sadece görüşlerini daha özgürce ifade edebilmek için Suudi Arabistan’dan ayrıldı. Aktif bir şekilde bir gazeteci olarak siyasi hayatın içerisinde. Türkiye’ye çok sık geldiğini, burada konferanslara katıldığını ve bir korku, endişe yaşamadığını söyledi. Ama konsolosluğa gitmesiyle böyle bir durum olabileceğini söylemedi ama bir korku yaşadığını ben görüyordum. Bir şekilde konsolosluktan çıksa, ev tutmuştu, oraya gidebilirdi. O gün gece geç saatlere kadar bekledikten sonra ihtiyaten gidip kontrol ettim. Evinde yoktu.
Son zamanlarda Ortadoğu’yla ilgili genel duruşuna karşı rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Sadece bir demeç üzerine tepki çekmekten ziyade, dışarıda görüşlerini rahatlıkla söyleyebiliyor olmasının Suudi yönetimi açısından bir rahatsızlık yaratmış olabileceğini düşünüyorum.” m İSTANBUL
Yorumları Göster
Yorumları Gizle