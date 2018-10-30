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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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30.10.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Suudi başsavcı istedi, Türkiye vermedi…

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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüştü. İlk işi infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı tüm delilleri istemek olan Muceb’in bu isteği geri çevrildi. İnfaz timinin Türkiye’ye iadesi istenirken, Muceb yargılamanın Suudi Arabistan’da yapılması yönünde ısrarcı oldu.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Riyad’dan özel bir jetle önceki gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına indi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak için Türkiye’ye gelen Başsavcı Muceb’i havalimanında İstanbul Başsavcı vekillerinden Zafer Koç karşıladı.

TÜM DELİLLERİ İSTEDİ

Yeni Şafak’ın haberine göre; Sıkı güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele giden Suudi Başsavcı geceyi burada geçirdi. Suud Muceb soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere dün saat 11.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Protokol kapısından giren Suudi heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamına geçti. Görüşmede, Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt da yer aldı. Başsavcı Muceb’in ilk işi, infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı delilleri istemek oldu. Kaşıkçı’nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği öğrenilen Muceb’in bu isteği geri çevrildi.

‘İNFAZ TİMİNİ BİZE VERİN’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Suudi Başsavcıdan, infazın Türkiye’de yapıldığını ve bu nedenle infaz timi içerisinde yer alan 18 kişinin Türkiye’de yargılanması konusunda yeniden talepte bulundu. Muceb’in ise bu talebe olumsuz cevap verdiği ve yargılamanın Suudi Arabistan’da yapılması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi. Başsavcı Muceb Türk heyetine, Suudi Arabistan’da sağlıklı bir yargılama sürecinin yapılacağının sözünü verdi. Muceb, isterlerse Türk heyetinin de Suudi Arabistan’a gelerek yargılama sürecine katılabilecegini belirtti.

DELİLLER VERİLMEDİ SADECE PERSONEL İFADELERİ PAYLAŞILDI

İrfan Fidan başkanlığındaki heyet, belgeleri vermeye sıcak bakmadı. Suudi Başsavcı’yla sadece soruşturma kapsamında alınan konsolosluk personelinin ifadeleri paylaşıldı. Olay yeri incelemenin bulguları verilmedi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrılan Muceb ve beraberindeki heyet, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na geçti.

KİLİT İSİM O

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul’a gelen 18 kişilik infaz timinin cinayeti işledikten sonra Suudi Arabistan’a dönmesinin ardından gözaltı kararını çıkararak tutuklanmalarını sağlayan başsavcı olarak biliniyor. Ayrıca 18 kişilik infaz timinin sorgusunu da yapan Başsavcı Muceb, soruşturmanın kilit ismi olarak biliniyor.

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