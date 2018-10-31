Suudi başsavcı İstanbul'dan ayrıldı
Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin Türkiye'ye gelen Suudi Başsavcı el-Ma'cib, uçakla ülkesine hareket etti. Başsavcıdan önce, Atatürk Havaliman'ına getirilen içinde kuruyemiş ve lokum bulunan koliler ve numaralandırılmış büyük çantalar dikkat çekti.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün akşam saatlerinde ülkesine döndü.
Başsavcı Suud El Muceb'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi.
Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar ve kolilerce kuruyemiş dikkat çekti.
Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen çanta ile içinde kuruyemiş ve lokum bulunan koliler VIP Salonu'na götürülerek uçağa yüklendi.
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