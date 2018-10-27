Suudi Arabistan iade etmiyor
SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelisi 18 kişinin ülkede yargılanacağını açıkladı.
Bahreyn’de düzenlenen konferansta konuşan Cubeyr, söz konusu kişilerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu ve ülkede yakalandıklarını belirterek Türkiye’ye iadenin söz konusu olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suudi Arabistan’ın gözaltına alınan 18 şüpheliyi konuşturamadığı takdirde bu kişilerin Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Adalet Bakanlığı ise 18 şüphelinin iadesinin Suudi Arabistan’dan talep edildiğini duyurmuştu. Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin ardından uluslararası kamuoyunda oluşan tepkiyi ise ‘histeri’ olarak niteledi. Cubeyr, Suudi Arabistan’da soruşturmayı yönetenlerin Türkiye’deki yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti.
PRENS ‘ŞAŞIRMIŞ’
Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kuschner’i 10 Ekim’de arayarak ‘dünya kamuoyunda oluşan tepkilere anlam veremediğini’ söyleyerek açıklama istedi. Habere göre Prens Selman, Kaşıkçı olayının uluslararası diplomatik krize dönmesi nedeniyle ‘öfkeli’. Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinin emrini vermekle suçlanıyor. Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı hakkında, önce konudan haberi olmadığını, sonra Kaşıkçı’nın arbede esnasında öldürüldüğünü, daha sonra ise planlı bir cinayete kurban gittiğini açıklamıştı.
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