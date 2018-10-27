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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.10.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan iade etmiyor

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Suudi Arabistan iade etmiyor

SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelisi 18 kişinin ülkede yargılanacağını açıkladı.

Bahreyn’de düzenlenen konferansta konuşan Cubeyr, söz konusu kişilerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu ve ülkede yakalandıklarını belirterek Türkiye’ye iadenin söz konusu olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suudi Arabistan’ın gözaltına alınan 18 şüpheliyi konuşturamadığı takdirde bu kişilerin Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Adalet Bakanlığı ise 18 şüphelinin iadesinin Suudi Arabistan’dan talep edildiğini duyurmuştu. Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin ardından uluslararası kamuoyunda oluşan tepkiyi ise ‘histeri’ olarak niteledi. Cubeyr, Suudi Arabistan’da soruşturmayı yönetenlerin Türkiye’deki yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti.

PRENS ‘ŞAŞIRMIŞ’

Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kuschner’i 10 Ekim’de arayarak ‘dünya kamuoyunda oluşan tepkilere anlam veremediğini’ söyleyerek açıklama istedi. Habere göre Prens Selman, Kaşıkçı olayının uluslararası diplomatik krize dönmesi nedeniyle ‘öfkeli’. Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinin emrini vermekle suçlanıyor. Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı hakkında, önce konudan haberi olmadığını, sonra Kaşıkçı’nın arbede esnasında öldürüldüğünü, daha sonra ise planlı bir cinayete kurban gittiğini açıklamıştı.

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