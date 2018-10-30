Suudi Arabistan Başsavcısı'nın hareketli günü
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşmek üzere adliyeye geldi. Başsavcının Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemelerde bulunacağı da öğrenildi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Başsavcı İrfan Fidan ile dün de adliyede görüşmüştü.
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