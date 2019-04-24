Sütün yoğurda dönüştürülmesi işlemi nedir?
Sütün yoğurda dönüştürülmesi için uygulanan işlemler zaman zaman internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirli bir sıcaklık düzeyinde yer alan sütün içerisine maya eklenerek gerçekleştirilen yoğurda dönüştürülme işlemi, fermantasyon olarak da bilinmektedir. Peki, sütün yoğurda dönüştürülmesi işlemi nasıl gerçekleşmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sütün yoğurda dönüşümü sırasında birçok fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler, süte uygulanan ısıtma ve komojenizasyon gibi fiziki işlemlerin yamstra, yoğurt bakterileri olan Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus'un laktoz, protein ve yağ gibi besin maddelerini fermente etmeleri ile de oluşmaktadır.
Sütün asitliğinîn yükseltilmesi, sütü muhafaza etmek ve duyusal özelliklerini geliştirmek için uygulanan en eski, metotlardan birisidir. Bu metotla kefir, kımız, asidofılus'lu süt, yoğurt ve bunun gibi değişik bir çok süt mamulü üretilmektedir.
Yoğurt ilk önce Türkler tarafından yapılmış ve insanlığın hizmetine sunulmuş fermente süt mamülüdür (Tamime ve Deeth, 1980). Yoğurt, dünyada insanların beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle son yıllara doğru yoğurt tüketimi Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer bölgelerinde hızla artmaktadır. Bundan dolayı, günümüzde yoğurdun imalat teknikleri, besin değeri, mikrobiyolojisi ve biyokimyası
üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaktadır.
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