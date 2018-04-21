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    'Sütüm helal olsun aslan oğlum'

    Yasin DALKILIÇ - Bertuğ ÖNCÜ / DHA
    21.04.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    SURİYE’nin teröristlerden temizlenen Afrin bölgesinde arama tarama faaliyetlerini yürütürken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Bursalı Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun cenazesi (31) dün eşi Yasemin Çobanoğlu’nun isteği üzerine önce evinin bulunduğu Kayseri'ye getirildi.

    Şehit Çobanoğlu, Talas ilçesindeki evinin önünde tekbirlerle karşılandı. Altı ay önce evlenen Yasemin Çobanoğlu güçlükle ayakta durabildi. Abla Ebru Yıldız askerlerin elinde bulunan kardeşinin fotoğrafını öperek, "Kardeşim seninle gurur duyuyorum. Sen görevini en iyi şekilde yaptın. Hakkım sana helal olsun" dedi.

    Şehit daha sonra memleketi Bursa Osmangazi’deki babaocağına götürüldü. Şehit oğlunun kamuflaj montunu giyerek dışarıya çıkan anne Sevim Çobanoğlu tabuta sarılarak “Sütüm sana helal olsun, aslan oğlum” dedi. Şehit Çobanoğlu, Hamitler Şehitliği’nde toprağa verildi.

    Etiketler: şehit cenazesi , gazetehaberleri , gündem
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