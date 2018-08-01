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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
01.08.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

Sütlüceliler evlerine giremiyor

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Sütlüceliler evlerine giremiyor

İstanbul Sütlüce’de çöken binanın çevresindeki riskli binaların mühürleri “Tehlike geçti” denilerek söküldü. Otellerden çıkarılıp evlerine gönderilen mahalle sakinleri, “Binalar çatlaklarla dolu. Evlerimizde kalmaya korkuyoruz” diyor.

Sütlüce’de temel kazma çalışması sırasında yaşanan çökme olayının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde oluşturulan teknik heyet, mühürlü binalardaki risk olmadığını belirtilen bir rapor hazırlandı ve vatandaşlara “evlerine dönebilecekleri” söylendi. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ise binalardaki mühürleri söktü. Çevredeki otellere yerleştirilen binaların sakinleri ise evlerine geri gönderildi.

‘GÜVENLİ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ’

Fuadiye Sokak’taki Çetin Apartmanı’nda yaşayan Yılmaz Emel, evlerine döndüklerinde elektrik, su ve doğal gazın kapalı olduğunu belirterek, “Daha bunlar açılmadan bizi binaya gönderdiler” dedi. Çatlaklar nedeniyle binada oturmayacaklarını söyleyen Aydın Baykaldı isyanını şöyle dile getirdi: “Tüm uyarılarımıza rağmen inşaata göz yumdular. Çökme sonrası binamız kaydı. Profesörler gelip ‘eviniz güvenli’ diyor. Biz buna inanmıyoruz. Ailemi riske atmak istemediğim için taşındık. Burada kalacak komşularımıza üzülüyoruz.”

Sütlüceliler evlerine giremiyor

SOKAKTA YEMEK HAZIRLADI

40 yıldır Sütlüce’de yaşayan 53 yaşındaki Fadime Ayvalı ise evine girmeye korktuğu için yemeğini sokakta hazırlıyor. Ayvalı, “Çocuklarım eve gelmiyor. Sadece yatmak için eve giriyorum. Gündüz ise sokakta, komşularla oturuyorum. Yemeğimi de sokakta hazırladım” dedi.

İMO: SORUMLU YAĞMUR DEĞİL

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, Sütlüce’de çöken binayla ilgili raporu açıkladı. Raporda özetle şu ifadelere yer verildi: “Olayın sorumlusu son derece doğal olan sağanak yağış değildir. Sorumluluk, mevcut duvarı yeteri kadar güçlendirmeden izin veren proje müellifi, yapı denetim firması, müteahhit ve belediyedir.”

‘İSTANBUL’UN YARISI KAÇAK’

Suna, “Ülkemizde bulunan 20 milyon yapının 13 milyonu, İstanbul’da da 2 milyon yapının da en az yarısı kaçak ve ruhsatsız. Yan parseldeki temel kazısının yerle bir ettiği binanın depremde ne tepki vereceğini tahmin etmek için mühendis olmaya gerek yok” dedi.

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