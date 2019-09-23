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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Süslü pedal-7

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Süslü pedal-7

TÜRKİYE ile birlikte 14 Avrupa ülkesinin toplam 115 şehrinde gerçekleştirilen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği kapsamında yaklaşık 50 bisikletli kadın dün, İstanbul Şişli’de bir araya geldi.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen etkinlikte makyajları, rujları, şapkaları, renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile onlarca kadın önce müzik eşliğinde dans etti. Etkinliği izleyen birçok vatandaş ‘süslü’ kadınlarla birlikte eğlendi. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eşi Hülya Keskin ile birlikte katıldı.

‘BAŞKA ULAŞIM MÜMKÜN’

Etkinliğin organizatörlüğünü yapan Perran Yalçın Yavru “İlki İzmir’de düzenlenen turun amacı otomobilsiz kentlerle ilgili farkındalık oluşturmak. Bunun yanında iklim değişikliğinin yarattığı negatif durumlara dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerin dikkatini çekerek bisiklet yolları taleplerimizi dile getiriyoruz” dedi. ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği Muğla, Çorum, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Van, Antalya, Düzce, Elazığ, Zonguldak, Bursa, Balıkesir, Ordu ve Kayseri’de de yapıldı. Etkinlik, Türkiye’de ilk olarak 2013 yılında İzmir’de Sema Gür isimli kadının girişimi ve bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlamıştı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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