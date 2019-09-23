Süslü pedal-7
TÜRKİYE ile birlikte 14 Avrupa ülkesinin toplam 115 şehrinde gerçekleştirilen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği kapsamında yaklaşık 50 bisikletli kadın dün, İstanbul Şişli’de bir araya geldi.
Bu yıl 7’ncisi düzenlenen etkinlikte makyajları, rujları, şapkaları, renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile onlarca kadın önce müzik eşliğinde dans etti. Etkinliği izleyen birçok vatandaş ‘süslü’ kadınlarla birlikte eğlendi. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eşi Hülya Keskin ile birlikte katıldı.
‘BAŞKA ULAŞIM MÜMKÜN’
Etkinliğin organizatörlüğünü yapan Perran Yalçın Yavru “İlki İzmir’de düzenlenen turun amacı otomobilsiz kentlerle ilgili farkındalık oluşturmak. Bunun yanında iklim değişikliğinin yarattığı negatif durumlara dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerin dikkatini çekerek bisiklet yolları taleplerimizi dile getiriyoruz” dedi. ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği Muğla, Çorum, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Van, Antalya, Düzce, Elazığ, Zonguldak, Bursa, Balıkesir, Ordu ve Kayseri’de de yapıldı. Etkinlik, Türkiye’de ilk olarak 2013 yılında İzmir’de Sema Gür isimli kadının girişimi ve bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlamıştı.
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