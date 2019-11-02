Süslü ambalajlar sinsi bir tehdit
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “2017 yılında, sadece plastik ambalaj atığı, 3 milyon tonun üzerinde. Toplam ambalaj atığı ise 8.5 milyon tonu aştı. Bu süslü ambalajlar adeta koyun postuna bürünmüş kurt misali, çevremiz için sinsi bir tehdittir” dedi.
Haliç Kongre Merkezi’nde organize edilen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde konuşan Emine Erdoğan, 2017 yılında başlattıkları hareketin çevre konusundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu söyledi. Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Kullan-at, giy-at yaşam tarzlarının, aslında ne kadar ilkel olduğunu acilen fark etmemiz lazım. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen tekstil ürünleri doğada 200 seneye kadar kalıyor. Bir kot pantolonun üretilmesi sonucunda, 128 kilometrelik araba yolculuğunda oluşan gaz salınımı ortaya çıkıyor. Bir pamuklu gömleğin üretimi için, 2 bin 700 litre su kullanılıyor.”
Sıfır Atık Zirvesi kapsamında, bu yıl ikinci kez yılın çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlara da ödülleri verildi.
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