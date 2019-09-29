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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.09.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Süslediği aracın üzerine 'Beni affet' yazdı, sonu hastanede bitti

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Süslediği aracın üzerine 'Beni affet' yazdı, sonu hastanede bitti

Bursa'dan aracını gelin arabası gibi süsleyip "Beni affet ben öküzüm" yazarak sevgilisine kendisini affettirmek için Bilecik'e gelen şahıs, gaz pedalı takılı kalınca kaza yaptı. Elektrik direğine çarpan araçta yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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  • Süslediği aracın üzerine Beni Affet yazdı, kaza yaptı
  • Süslediği aracın üzerine Beni Affet yazdı, kaza yaptı
  • Süslediği aracın üzerine Beni Affet yazdı, kaza yaptı
  • Süslediği aracın üzerine Beni Affet yazdı, kaza yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgilere göre, Bursa'dan Bilecik'te üniversite okuyan ve kendisini terk eden kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu önüne gelen Hakan Ünallı, aracını düğün arabası gibi süsledi. Üstüne de "Beni affet ben öküzüm" ve "Seni çok seviyorum Sibel" yazan Ünallı, yurdun önünde arkadaşları ile birlikte meşaleler yaktı.

Hakan Ünallı, daha sonra 16 LFP 48 plakalı otomobili ile yurdun bulunduğu mahallede iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu elektrik direğine çarptı. Yaralanan Ünallı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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