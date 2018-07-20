Sushi (Suşi) nasıl yapılır? Evde kolay Sushi tarifi
Sushi, uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tüketim ürünleri arasında yer alıyor. Çiğ deniz ürünlerinin, yosun, pirinç ve diğer malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan Sushi (Suşi), kolay tarifi ile evde menülerinizi süsleyebilecek. İşte, malzemeleri ve tarifi ile 'Suşi nasıl yapılır?' sorusunun cevabı..
Önemli bir Japon yemeği olan sushi (Suşi), Avrupa ve ABD’de fast-food restoranlarda yaygın tüketime sahiptir, gün geçtikçe Türkiye'de tüketimi de artmaktadır. Sushi, AVM’ler ve büyük restoranlarda tüketildiği gibi, artık evlerde de kolayca yapılabilmektedir. Peki, evde Sushi (Suşi) nasıl yapılır? İşte, uzak doğu mutfağının sevilen yemeği Sushi'nin yapılış ve malzeme detayları
MALZEMELER
1 adet nori (yosun yaprağı)
1 kâse sushi pilavı
1 ince dilim füme somon ya da ton balığı
2 ince dilim salatalık
1 kâse pirinç sirkesi
1 tatlı kaşığı wasabi
1 tutam susam
Serviste kullanmak için soya sosu
YAPILIŞI
Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından Suşi, gerekli malzemelerin bulunması halinde evde de üretilebilmektedir. Sushi hazırlama da en önemli nokta parazit içermeyen kaliteli su ürünlerinin kullanılmasıdır.
1- Streç ile kaplanmış bambu hasıra parlak tarafı altta kalacak şekilde noriyi (yosun yaprağını) koyun ve pirinç sirkesiyle hafifçe ıslatın.
2- Elinizi sirkeli su ile ıslatın ve hazırladığınız sushi pilavından bir parça alın. Fotoğraftaki gibi pilavı norinin üzerine eşit ve üst taraftan 1 parmak boşluk kalacak şekilde yayın. (parmak uçarınızı pirinç sirkesi ile ıslatırsanız elinize yapışmaz)
3- Yaydığınız pilavın üzerine şerit halinde wasabi sürün. Wasabi sürdüğünüz kısıma ince dilimlenmiş çiğ somon ve salatalığı yerleştirin, salatalıkların üzerine susam serpin.
4- Bambu hasırın size bakan tarafını hafif kaldırarak bıraktığınız 1 parmak boşluğa kadar çok sıkmadan sarın.
5- Bıraktığınız 1 parmak boşluğa gelince bambunun ucunu hafifçe kaldırarak norinin yapışmasını sağlayın.
6- Hazırladığınız ruloyu 6 eşit parçaya bölün ve servis tabağına alın. Soya sosu ya da zencefil turşusu ile servis yapın
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