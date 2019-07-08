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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
08.07.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Süs havuzunda akıma kapıldılar, çığlıkları duyuldu! Yağmur 5 dakika sonra fark edilmiş

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Süs havuzunda akıma kapıldılar, çığlıkları duyuldu! Yağmur 5 dakika sonra fark edilmiş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde parktaki süs havuzuna girdikten sonra elektrik akımına kapılan Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) tedavileri hastanede devam ediyor. Yoğun bakıma alınan Yağmur'un sağlık durumu ciddiyetini korurken, Emir Kaan'in ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İki çocuk, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından çığlık atınca fark edildi.Önce sigortayı kapatan vatandaşlar, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Ancak talihsiz Yağmur Ceylan'ın suda olduğu fark edilemedi. Yaklaşık 4-5 dakika suda kalan Yağmur Ceylan fark edilince sudan çıkarıldı.

Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna dün giren Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, elektrik akımına kapıldı. Parkın yakınındaki kahvede bulunanlar durumu fark ederek, önce sigortayı kapattı ardından da çocukları Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan kontrollerde durumlarının ağır olduğu tespit edilen Yağmur Ceylan ve Emir Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında olan Yağmur Ceylan'ın bilincinin kapalı olduğu bildirildi. Emir Kaan Erdem'in ise yetişkin acil serviste tutulduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Erdem'in, akşam saatlerinde taburcu olabileceği belirtildi.

Süs havuzunda akıma kapıldılar, çığlıkları duyuldu Yağmur 5 dakika sonra fark edilmiş
YAĞMUR, 5 DAKİKA SONRA FARK EDİLMİŞ

Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından çığlık atınca fark edildi. Önce sigortayı kapatan vatandaşlar, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Ancak talihsiz Yağmur Ceylan'ın suda olduğu fark edilemedi. Yaklaşık 4-5 dakika suda kalan Yağmur Ceylan fark edilince sudan çıkarıldı. Esnaf, çocukları kendi imkanlarıyla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan su yutan ve duran kalbi çalıştırılan Yağmur Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, makineye bağlı şekilde uyutulduğu öğrenildi. Talihsiz kız için, gelecek 48 saatin kritik olduğu bildirildi.

Süs havuzunda akıma kapıldılar, çığlıkları duyuldu Yağmur 5 dakika sonra fark edilmiş
'TAHTA PARÇALARIYLA ÇIKARILDILAR'

Olayın meydana geldiği parkın yanında kuaför dükkanı işleten Aygül Özer, çığlıkları duyup dışarı çıktığını belirterek, "Çok üzüldük, gerçekten çok acı bir olay yaşadık. Keşke olmasaydı. Çocuklar sudan tahta parçalarıyla çıkarıldı, elektrikten korunmak için. Herkes panik halindeydi" dedi.

Öte yandan, olayın meydana geldiği süs havuzuna yakın bir yerde bulunan bir başka süs havuzu da boşaltıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ramazan Soytürk, olaydan 5 dakika sonra süs havuzuna gittiğini belirterek, "Geldiğimde çocuklar götürülüyordu. Ambulansın 7 dakika sonra geldiği söyleniyor. Kız çocuğumuzun durumu ağır, kendisi yoğun bakımda. Mahallemizde, bir başka havuz daha var. Her iki havuzumuzdaki suları boşalttık. Bu havuzlara sürekli çocuklar geliyordu, tehlikeli olduğunu bildiğim için çocukları havuzdan kovmaktan yoruluyordum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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