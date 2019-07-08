Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik
GeriGündem Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
08.07.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde parktaki süs havuzuna girdikten sonra elektrik akımına kapılan Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) tedavileri hastanede devam ediyor. Yoğun bakıma alınan Yağmur'un sağlık durumu ciddiyetini korurken, Emir Kaan'in ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna dün giren Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, elektrik akımına kapıldı. Parkın yakınındaki kahvede bulunanlar durumu fark ederek, önce sigortayı kapattı ardından da çocukları Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan kontrollerde durumlarının ağır olduğu tespit edilen Yağmur Ceylan ve Emir Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında olan Yağmur Ceylan'ın bilincinin kapalı olduğu bildirildi. Emir Kaan Erdem'in ise yetişkin acil serviste tutulduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Erdem'in, akşam saatlerinde taburcu olabileceği belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı: Yolculuk hazırlığı devam ediyor
Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılarla ilgili yeni gelişme
Mersin'de kâbus devam ediyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti
Şaşkına döndüler: Saatlerdir orada uçan Türk SİHA'sı mı?