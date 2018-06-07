Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Kazanan takım Santo Domingo'ya uçtu!

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar yarıştılar. Oldukça keyifli bir ödül için karşılaşan yarışmacılar parkurda zorlu dakikalar yaşadı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam büyük bir ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da mutluluktan adeta coştu. Ödül Santo Domingo'ya yolculuktu. Yarışmayı kazanan takım farklı bir skorla ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımı Santo Domingo'ya doğru yola çıktı. Güzel bir otelde kalan yarışmacılar, güzelce süslendi püslendi ve takımca dolaşmaya çıktılar. Daha sonrasında ise güzel bir restoranda yemek yiyen yarışmacılar, otel odasında rahat yataklarda yattılar.