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    Survivor'da finale kim kaldı? Survivor şampiyonu kim olacak? İşte elenen isimler

    Hürriyet Haber
    30.06.2018 - 21:55 | Son Güncelleme:

    Survivor'da kim şampiyon olacak sorusu yapılan final gecesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu yıl adeta ilkler yaşandı. Final gecesine 4 kişi gelen yarışmacılardan Hilmicem yapılan elemeyle Survivor'a ve şampiyonluk hayallerine veda etti. Yapılan ikinci elemeyle beraber şampiyonluğa bir isim daha veda etti. Peki, Survivor şampiyonu kim olacak? İşte finale kalan iki isim.

    Survivor'da büyük Kıbrıs finali heyecanı sürmeye devam ediyor. Büyük finalde son 4'e kalan Nagihan, Anıl, Adem ve Hilmicem arasından biri yapılan elemeyle beraber şampiyon olma hayallerine veda etti. Yarışmacılar böylelikle 3 kişi kaldı ve daha sonrasında yapılan bir diğer elemeyle beraber bir kişi daha şampiyonluğa veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor şampiyonu kim olacak? İşte finale kalan son iki isim.

    FİNALE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU!

    Survivor finalinde yapılan ilk eleme sonrasında Hilmicem şampiyonluğa veda etti. Yapılan ilk elemenin ardından bir SMS oylaması daha gerçekleşti ve Survivor'da şampiyonluk hayallerine veda eden ikinci isim belli oldu. Survivor'da şampiyonluğa veda eden diğer isim Anıl Berk Baki oldu. Böylelikle Survivor'da finale kalan 2 isim Nagihan ve Adem oldu.

    SURVİVOR FİNALİNDE İLK ELENEN İSİM KİM OLDU?

    Survivor'da büyük final gecesi bu akşam erken başladı ve yarışmacılar birer birer oylamaya çıkmaya başladılar. Finalde son 4 isim arasında yer alan Adem, Nagihan, Anıl ve Hilmicem arasından bir kişi yapılan eleme sonucunda Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Survivor 2018'de yapılan halk oylamasıyla beraber son 3'e kalamayan ve elenen isim Hilmicem oldu. Böylelikle Nagihan, Adem ve Anıl Berk Baki son 3'te yer alan isimler oldu.

    SURVİVOR ÇEYREK FİNALİNDE KİMLER ELENDİ?

    Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu. Sema'nın ardından Hakan da yarışmadan elenmişti. Kıbrıs'taki çeyrek finalde elenen isimler ise Turabi ve Damla Can oldu.

    ACUN ILICALI'YA PLAKET VERİLDİ

    Survivor'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanı, Acun Ilıcalı'ya bir teşekkür plaketi verdi. Bakan ayrıca Alper Baycın'ı da unutmadı ve kendisine rahmet ailesine başsağlığı diledi.

    BU YIL SAKATLIKLAR SENESİ OLDU

    Survivor'da bu seneki yarışmada birçok sakatlık yaşandı. Kimileri bu nedenden dolayı hayallerine veda ederken kimileri ise iyileşmeyi bekleyip ada koşullarında zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gönüllüler'deki en talihsiz kaza elbette Melih'inkiydi. Finale 1 hafta kala Damla büyük zorluklar yaşarken Sema ise neredeyse tüm sezonu korse takarak geçirmek zorunda kaldı. Turabi ise neredeyse sakat kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Doktor Metin Kuş, Turabi'nin fiziksel oyunlarda oynamasına kesinlikle izin vermedi. Yaşanan aksaklıklar sonrasında yarı finalde Turabi ve Damla daha az oy alarak Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.

    HAZIRLANAN VİDEOLAR KAHKAHA TUFANI YARATTI

    Survivor 2018 büyük Kıbrıs finalinde elenen ve hala yarışmaya devam eden yarışmacılarla birlikte oldukça eğlenceli dakikalar yaşandı. Komik anlar ve yaşanılan anıların yer aldığı Survivor'da oldukça komik videolar yer aldı. Yarışmacıların talihsiz kazaları ve eğlendikleri anlar izleyicileri güldürdü.

     

    Etiketler: survivor'da kim şampiyon oldu , şampiyon kim olacak , son dakika , haberler
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