Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? Ada oyunu nefes kesti!

Survivor'da iletişim oyunlarında kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Survivor başladığı günden beri bir türlü iletişim oyunlarını kazanamayan gönüllüler takımında aile hasreti oldukça kabarmış durumdaydı. Bu haftaki iletişim oyununda gönüllüler takımı parkura kazanmak için geldiler fakat ünlüler takımı da bu konuda oldukça hassastı. Peki, Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı?

ADA OYUNUNDA BÜYÜK HEYECAN

Survivor'da rahatlık ve konfor yarışmacılar için oldukça önem arz ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı yataklarda yatmanın değerini oldukça iyi biliyor ve ada oyunlarına ona göre çıkıyor. Bu hafta oynanan ada oyununda ise ünlüler takımı adeta rüzgar estirdi. Ödül hem daha iyi şartlarda yaşayacakları bir ada hem de tosttu. Müthiş mücadelenin kazananı ünlüler takımı oldu.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İletişim oyunlarında duygusallık ve heyecan artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında bu hafta oldukça hırslı geçen ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Ailelerinden ve arkadaşlarından gelecek olan tek bir cümleye hasret olan yarışmacılar parkurda adeta fırtına gibi esti. İletişim oyunlarında kaybetmeyen ünlüler takımı yine iyi bir performans sergiledi ve oyunu kazandı.