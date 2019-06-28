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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Survivor'da final öncesi ödül oyununu hangi takım kazandı?

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Survivor'da final öncesi ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2019'da büyük finale günler kala, yarışmacılar parkurda son ödül oyunları için karşı karşıya geldi. Survivor'un 28 Haziran tarihinde ekranlara gelen 107. bölümünde Punta Cana'da veda yemeği ödül oyunu heyecanı vardı. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları ödülü kazanabilmek için büyük mücadele etti ve o anlar izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Peki, Survivor'da final öncesi ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un 107. bölümünde yaşananlar.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da, 30 Haziran tarihinde yapılacak olan büyük final öncesi, son ödül oyunu oynandı. Survivor'un geçtiğimiz bölümünde yapılan eleme sonrası finale kalan yarışmacılar belli oldu. 28 Haziran'da yayınlanan 107. bölümde, Survivor finalistleri ödülü kazanabilmek için parkurda mücadele etti. İşte, Survivor'un 107. bölümünde ödül oyununu kazanan takım.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 107. bölümünde siyah ve beyaz takım parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Punta Cana'da veda yemeği için yarışmacılar 107. bölümde büyük rekabet yaşadı. Survivor'da final öncesi ödül oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları, oyun sonrası final için daha fazla motive oldu.

YUSUF VE EMRE'NİN FİNAL SEVİNCİ

Survivor 2019'un ekranlara gelen 107. bölümünde Yusuf ve Emre finale kalmanın sevincini yaşadı. Survivor'un son dokunulmazlık oyununu kazanan ikili, Bora'nın elenmesiyle ilgili konuşma yaptı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Bir ismin Survivor'a veda edeceği diğer ismin finale gideceği konseyde adaya veda eden isim, yapılan halk oylaması sonucuna göre Bora oldu.

 

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