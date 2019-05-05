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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken, 5 Mayıs tarihinde yayınlanan 62. bölümde dokunulmazlık ve iletişim oyunu oynandı. Survivor Türkiye -Yunanistan'ın yeni bölümünde eleme potasına giren isimler de belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına hangi ismler girdi? İşte, Survivor 2019'un 62. bölümünde yaşananlar.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor'un 5 Mayıs tarihli 62. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Öte yandan yarışmacılar yeni bölümde iletişim oyununu kazanabilmek için parkurda ter döktü. Survivor 2019'da oynanan oyunlar sonrası ada halkı adaya veda etmesini istedikleri yarışmacıları belirledi İşte, Survivor 2019'un bu haftaki eleme adayları ve 62. bölümde yaşananlar.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 62. bölümünde yarışmacılar arkadaşları ile iletişim kurabilmek için parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele etti. Survivor'da iletişim oyununu kazanan yarışmacılar aileleri, sevdikleri ve yakınlarıyla imkanı buldu. Survivor'da bu hafta kızlarda iletişim oyununu Sude, erkeklerde ise Okay kazandı. Sude ödüle Seda ve Büşra'yı, Okay ise Seda ve Büşra'yı götürdü. Yarışmacılar ödül sonrası moral depoladı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 62. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için parkurda ter döktü. 5 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu siyah takım 10'a 7 kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2019'un 62. bölümünde, dokunulmazlık ve iletişim oyunları sonrası ada konseyi toplandı. Survivor'un bu haftaki eleme adayları gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak.

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