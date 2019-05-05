Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken, 5 Mayıs tarihinde yayınlanan 62. bölümde dokunulmazlık ve iletişim oyunu oynandı. Survivor Türkiye -Yunanistan'ın yeni bölümünde eleme potasına giren isimler de belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına hangi ismler girdi? İşte, Survivor 2019'un 62. bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor'un 5 Mayıs tarihli 62. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Öte yandan yarışmacılar yeni bölümde iletişim oyununu kazanabilmek için parkurda ter döktü. Survivor 2019'da oynanan oyunlar sonrası ada halkı adaya veda etmesini istedikleri yarışmacıları belirledi İşte, Survivor 2019'un bu haftaki eleme adayları ve 62. bölümde yaşananlar.
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 62. bölümünde yarışmacılar arkadaşları ile iletişim kurabilmek için parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele etti. Survivor'da iletişim oyununu kazanan yarışmacılar aileleri, sevdikleri ve yakınlarıyla imkanı buldu. Survivor'da bu hafta kızlarda iletişim oyununu Sude, erkeklerde ise Okay kazandı. Sude ödüle Seda ve Büşra'yı, Okay ise Seda ve Büşra'yı götürdü. Yarışmacılar ödül sonrası moral depoladı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 62. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için parkurda ter döktü. 5 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu siyah takım 10'a 7 kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor 2019'un 62. bölümünde, dokunulmazlık ve iletişim oyunları sonrası ada konseyi toplandı. Survivor'un bu haftaki eleme adayları gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak.
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