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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.04.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

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Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Şanlıurfa’da koyun sürüsünün arasına dalan araç çobanın ölümüne neden oldu. Yaklaşık 20 koyunun telef olduğu kazanın ardından sürücü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında 18 yaşındaki Devran Çoban isimli çoban, otlatmaya götürdüğü koyunları eve dönüşte mahallenin yakınlarından geçen Birecik - Gaziantep otobanı bağlantı yolundan geçirmeye çalıştı. Seyir halindeki bir araç, çoban ile koyunları fark edemeyince sürünün arasına daldı.

Çoban ve koyun sürüsüne çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. İddiaya göre akşam karanlığında yerde yatan çoban ve koyunları fark edemeyen birkaç araç daha çobanla koyunları ezdi. Sürücülerden birinin fark ederek durması üzerine sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verildi.

Kazanın yaşandığı bölgeye giden sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, yolda önlem alırken kazayı duyup gelen çobanın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Olay yerindeki incelemenin çobanın cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çobana çarpıp ölümüne sebebiyet veren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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