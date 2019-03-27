‘Sürüngenler’ çöktü
İstanbul’da güvenlik kameralarına yakalanmamak için işyerlerine sürünerek giren bu yüzden de kendilerine ‘Sürüngenler’ adını takan çete çökertildi.
Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar’da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. İşyerlerindeki çelik kasaları açarak 3.5 milyon TL’lik soygun yapan çetenin lüks bir yaşam sürdüğü, çete elebaşı Y.B.’nin lüks otomobil sahibi olduğu belirlendi. Çete elebaşı Y.B., aylık 8 bin TL’ye kirada kaldığı lüks rezidansta yakalandı. Y.B.’nin 4 yıl önce örgütlü hırsızlıktan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası alması nedeniyle yakalanmamak için yüzüne bir dizi estetik ameliyat yaptırdığı ortaya çıktı. Polisin tespitlerine göre Y.B., burun, çene, diş ve göz çevresine estetik yaptırdı, saç ektirdi. 20 gün sonra Almanya’ya kaçmayı planlayan Y.B.’nin sahte kimlik kullandığı ve lüks aracının plakasını sıklıkla değiştirdiği de saptandı.
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