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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
26.03.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

'Sürüngenler' çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı

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İstanbul'da bir çok iş yerine girerek içeride bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda lüks rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şebeke lideri 33 yaşındaki Yıldırım B.'nin 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şebeke liderinin cezanın kesinleşmesinin ardından bir dizi estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirdiği ve sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. Kasa hırsızlığı çetesinin kendilerini "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı belirtildi. Çetenin 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen iş yeri soygunları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde maskeli olduğunu tespit ettiğini şüphelilerin plakası sökülmüş yada ikiz plaka yapılmış otomobiller kullandığını, önceden keşif yaptıkları iş yerlerinin önce alarm bağlantılarını kestiklerini, güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek iş yerlerinde dolaştıklarını tespit etti. Şüphelilerin iş yerlerinde bulunan yanlarında getirdikleri aparatlarla kasaları açtıkları ve içindekileri çaldıkları ortaya çıktı.

Sürüngenler çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı
POLİS OPERASYON YAPTI

Polis şüphelileri yakalamak için 23 Mart'ta Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 80 bin lira nakit para, kasa açmakta kullanıldığı değerlendiren matkap, murç gibi malzemeler ele geçirildi.

Sürüngenler çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı
ÇETE LİDERİ LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI

Zeytinburnu'nda lüks rezidansta yaşadığı ve fiyatı yaklaşık 1 milyon lira olan lüks otomobillere binen çete lideri Y.B. baskınlar sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Çete liderinin 4 yıl önce kesinleşmiş hapis cezası almasının ardından bir dizi estetik operasyon geçirerek yüzünü değiştirdiği tespit edildi. Emniyet kaynakları saç ektiren, botoks yaptıran ve çene yapısını değiştiren şüphelinin ayrıca sahte kimlik kullandığını belirtti.

Sürüngenler çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı

KENDİLERİNE 'SÜRÜNGENLER" ÇETESİ DİYORLARMIŞ

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin iş yerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hareket ettikleri bu nedenle kendilerine "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.

Sürüngenler çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı

3,5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda 2018-2019 yılları arasında gerçekleştirdikleri 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden bir çok kez yakalanan hırsızlık şüphelileri, poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sürüngenler çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı

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'Sürüngenler' çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı