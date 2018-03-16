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    Sürünerek ilerleyen soyguncuların kimliği şoke etti!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16.03.2018 - 08:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, bir tekstil şirketine girip çelik kasayı açarak soygun yapan çetenin 2 üyesi, karıştıkları bir olay nedeniyle açığa alınan polis memurları çıktı. Meslektaşlarınca yakalanan 2 polis tutuklandı.

    Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat saat 05.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde park halindeki bir araçtan şüphelendi. Kimlik kontrolü yaptıkları, araçtaki iki kişi polis olduklarını, açığa alındıklarını söylediler.

    Devriyeye devam eden polis ekipleri yarım saat sonra ayrı caddeden geçerken kontrol ettikleri araç aynı yerde duruyordu. Kontrol için araca doğru giderken içindeki iki kişi yaya olarak kaçtı.Sürünerek ilerleyen soyguncuların kimliği şoke etti

    Çalıntı olduğu anlaşılan araç, önünde park halinde bekledikleri tekstil şirketine aitti. Polis, tekstil şirketine girince çelik kasasının zorlanarak açıldığını farketti. Şirket yetkililerine haber verildi. Çelik kasadan 50 bin TL, 9 bin 800 dolar, 8 bin 500 euro ve çok sayıda çek-senet alındığı belirlendi. Şirkette bulunan 5 aracın da anahtarı alınmıştı.

    AÇIĞA ALINMIŞLAR

    Asayiş Şube Gasp Büro ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Tekstil şirketine ait aracı terkederek kaçan 2 kişinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli M.Y(29) ve H.O.B (30) olduğu saptandı. 2 polisin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında, bir işadamının başka bir kişiye olan borcunu ödemesi için kaçırılarak tehdit edilmesi olayına karıştıklarının belirlenmesi üzerine haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları tespit edildi.

    Çete üyesi 3 kişinin de şirkete girip  çelik kasayı açarak soygunu yaptıkları belirlendi.  

    Gasp Büro ve ilçe ekipleri, soygunun üzerinden 12 saat geçmeden 2 polisi Bahçelievler’de gizlendikleri evde yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen polisler tutuklandı. Soygun olayına karışan 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: İstanbul , hırsızlık , gündem
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