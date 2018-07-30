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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
30.07.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Sürücüsüz metro ile ilgili yeni açıklama! 3 gün daha yok…

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Sürücüsüz metro ile ilgili yeni açıklama! 3 gün daha yok…

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın seferlerine 3 gün daha ara verilecek. Hattın ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe'nin hizmete alımı amacıyla bu ay 9 gün ulaşım hizmeti vermeyen sürücüsüz metro, 31 Temmuz ile 1 ve 2 Ağustos tarihleri arasında test sürüşleri dolayısıyla sefer yapmayacak.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda 3 gün daha ulaşım hizmeti verilmeyecek.

Hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için test sürüşleri, 31 Temmuz ile 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde de devam edecek.     

Belediyeden alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşlerinin süresi uzatıldı. Deneme seferlerini yaptırarak sürücüsüz metroya "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" verecek yabancı teknik heyet, metronun 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihleri arasında da test sürüşlerine devam edilmesini talep etti.       

12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da yapılan ters sürüşlerinde herhangi bir teknik arazı ve aksaklık tespit edilmemesine rağmen deneme seferlerinin bir süre daha sürdürülmesinin iyi olacağına karar verildi.       

Bunun üzerine sürücüsüz metro hattında üç gün boyunca test sürüşleri devam edecek. Bunu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda 31 Haziran Salı, 1 Ağustos Çarşamba ve 2 Ağustos Perşembe günleri seferler yapılmayacak.       

Test sürüşlerinin tamamlanması ve herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda sürücüsüz metro, 3 Ağustos Cuma günü ulaşım hizmeti verecek.     

Gerekli kontroller bitirildikten sonra ise bir aksilik olmaması halinde hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümü de ağustos ayında hizmete alınacak

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