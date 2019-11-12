Sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır?
Sürücü belgesi almak için sağlık raporu şartını yerine getirmek isteyen vatandaşlar, sürücü raporu beyan başvurusu için işlemin nereden yapılacağını sorguluyor. Yeni sistemde E-Devlet üzerinden kolayca yapılabilen sürücü raporu beyan başvurusu, sağlık raporu öncesinde yapılması gereken işlemlerden birisi oluyor. Peki, sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır ve sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? İşte, ehliyet yenileme öncesinde de gerekli olan sürücü olur raporu hakkında bazı bilgiler
Sürücü raporu beyan başvurusu, E-Devlet aracılığıyla çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sürücü olur sağlık raporu almadan evvel ve sürücü kursuna başlamadan önce gerçekleştirilen sürücü raporu beyan başvurusu, birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. İşte, sürücü belgesi sağlık raporu öncesinde de gerekli olan sürücü raporu beyan başvurusu hakkında bazı bilgiler
SÜRÜCÜ RAPORU BEYAN BAŞVURUSU NASIL OLUR?
Sürücü raporu beyan başvurusu, E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşte, adım adım sürücü raporu beyan başvurusu
- E-Devlet'e giriş yapın ve arama çubuğuna 'Kişisel Sağlık Bilgi Formu' yazın.
Bu form, sağlık hizmet sunucularına sağlık raporu başvurularınız için başvurmadan önce doldurmanız gerekli belgedir. Bu formun doldurulmaması halinde tarafınıza sağlık raporu düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu form kişinin kendisi/yasal temsilcisi, 18 yaş altında ise velisi/yasal temsilcisi tarafından doldurularak imzalanmalıdır. Gözlük veya tıbbi cihaz kullanıyorsanız muayeneye gözlük veya tıbbi cihaz ile gelmeniz gerekmektedir.
- Sayfanın sağ üstünde bulunan 'Yeni Başvuru' butonuna tıklayın.
- Sonraki adımda karşınıza çıkacak sayfada sizden bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında, öğrenim durumu, meslek, okulu, boy, kilo, kan grubu, adres, fotoğraf gibi kişisel bilgilerden oluşmaktadır.
- Devam et butonuna bastığınızda; Aile bireylerinin/yakın akrabalarının sağlık durum bilgileri, Kalp-damar sistemi / Kan hastalıkları, Solunum sistemi, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Kas-İskelet Sistemi, Sinir Sistemi, Enfeksiyon Hastalıkları, Hormonal durum, Genito- üriner sistem, Ruh sağlığı, Başvuru sahibinin sağlık durum bilgileri, duyu organları hakkında bilgiler talep edilecek.
- Son aşamada ise işlem sonucunuzu gerçekleştirmeniz ve tamamlamanız gerekecek.
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