Sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır?
GeriGündem Sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.11.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır?

Sürücü belgesi almak için sağlık raporu şartını yerine getirmek isteyen vatandaşlar, sürücü raporu beyan başvurusu için işlemin nereden yapılacağını sorguluyor. Yeni sistemde E-Devlet üzerinden kolayca yapılabilen sürücü raporu beyan başvurusu, sağlık raporu öncesinde yapılması gereken işlemlerden birisi oluyor. Peki, sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır ve sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? İşte, ehliyet yenileme öncesinde de gerekli olan sürücü olur raporu hakkında bazı bilgiler

Sürücü raporu beyan başvurusu, E-Devlet aracılığıyla çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sürücü olur sağlık raporu almadan evvel ve sürücü kursuna başlamadan önce gerçekleştirilen sürücü raporu beyan başvurusu, birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. İşte, sürücü belgesi sağlık raporu öncesinde de gerekli olan sürücü raporu beyan başvurusu hakkında bazı bilgiler

SÜRÜCÜ RAPORU BEYAN BAŞVURUSU NASIL OLUR?

Sürücü raporu beyan başvurusu, E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşte, adım adım sürücü raporu beyan başvurusu

  1. E-Devlet'e giriş yapın ve arama çubuğuna 'Kişisel Sağlık Bilgi Formu' yazın.

  2. Bu form, sağlık hizmet sunucularına sağlık raporu başvurularınız için başvurmadan önce doldurmanız gerekli belgedir. Bu formun doldurulmaması halinde tarafınıza sağlık raporu düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu form kişinin kendisi/yasal temsilcisi, 18 yaş altında ise velisi/yasal temsilcisi tarafından doldurularak imzalanmalıdır. Gözlük veya tıbbi cihaz kullanıyorsanız muayeneye gözlük veya tıbbi cihaz ile gelmeniz gerekmektedir.

  3. Sayfanın sağ üstünde bulunan 'Yeni Başvuru' butonuna tıklayın.
  4. Sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır
  5. Sonraki adımda karşınıza çıkacak sayfada sizden bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında, öğrenim durumu, meslek, okulu, boy, kilo, kan grubu, adres, fotoğraf gibi kişisel bilgilerden oluşmaktadır. 
  6. Devam et butonuna bastığınızda; Aile bireylerinin/yakın akrabalarının sağlık durum bilgileri, Kalp-damar sistemi / Kan hastalıkları, Solunum sistemi, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Kas-İskelet Sistemi, Sinir Sistemi, Enfeksiyon Hastalıkları, Hormonal durum, Genito- üriner sistem, Ruh sağlığı, Başvuru sahibinin sağlık durum bilgileri, duyu organları hakkında bilgiler talep edilecek. 
  7. Son aşamada ise işlem sonucunuzu gerçekleştirmeniz ve tamamlamanız gerekecek.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle