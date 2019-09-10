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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.09.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Sürücü "kasada koyun var" dedi... Polis brandayı açınca şaşkına döndü

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Sürücü "kasada koyun var" dedi... Polis brandayı açınca şaşkına döndü

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu üzeri naylon branda ile kapatılmış kamyon kasasından 61 kaçak göçmen çıktı. Sürücünün polise "kasada koyun var" dediği öğrenildi.

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  • Sürücü kasada koyun var dedi... Polis brandayı açınca şaşkına döndü
  • Sürücü kasada koyun var dedi... Polis brandayı açınca şaşkına döndü
  • Sürücü kasada koyun var dedi... Polis brandayı açınca şaşkına döndü
  • Sürücü kasada koyun var dedi... Polis brandayı açınca şaşkına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde Türkiye'ye İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmenlerin geleceği ihbarını aldı.

Sürücü kasada koyun var dedi... Polis brandayı açınca şaşkına döndü


Bu nedenle polis, Adana'nın giriş çıkışlarında bulunan 5 ayrı uygulama noktasında görev aldı.

İncirlik Park Alanı Uygulama Noktasında önlem alındığı sırada Mehmet G.'nin kullandığı 47 PR 847 plakalı kasası naylon branda ile kapatılmış kamyondan şüphelenip durdurdu. Polis, sürücüye kasada ne olduğunu sordu. Sürücü Mehmet G. ise polise "İstanbul'a koyun götürüyorum" diye yanıt verdi. Ancak, koyunların evraklarını isteyince sürücü panik yaptı.

Bunun üzerine polis kasaya çıkıp brandayı açınca kasadan 61 kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı. Polis insanları kasadan tek tek indirerek sayım yaptı. Polis şahısların 29'unun Pakistan, 21'inin Afganistan, 11'inin de Bangladeşli olduğunu belirledi.

Polis 61 şahsı işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi için Adana İl Göç İdaresine teslim etti. Bu arada sürücü ise insan kaçakçılığından gözaltına alındı.

"Afganistan'da su bile yok"

Türk kökenli Afganistan vatandaşı Muhammet Ertürk, Afganistan'da savaştan dolayı su bile bulamadıklarını belirterek, "Bizim ülkede iş yok, açız, savaş var bu nedenle Türkiye'ye geldik.

Buraya gelmek için 500 avro para verdik. İran'dan Van'a geldik. Oradan da kamyon kasasına binip İstanbul'a gidiyorduk" diye konuştu.

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