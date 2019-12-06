Sürücü belgesi yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor?

T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi yenileme işlemleri devam ediyor. Randevu alarak sürücü belgesi değiştirme işlemlerini gerçekleştirenlerin yanı sıra henüz ehliyetlerini değiştirmeyenler yenileme süresinin biteceği tarihi sorguluyor. Peki, ehliyet yenileme süresinde son gün ne zaman? Sürücü belgesi yenileme ne zaman bitecek? İşte, konuya ilişkin detaylar.

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var.

DEĞİŞİM ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yani 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.