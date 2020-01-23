Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Suruç'un Aligör Mahallesi'ndeki boş arazide kamyon lastiği içerisine pet şişelerde bomba düzeneği ve patlayıcı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları lastik içerisindeki pet şişeleri araziye taşıdı ve kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından çevreye bilyeler dağılırken, polis plastik patlayıcıyı araziye bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.