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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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27.12.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Suruç'ta sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan sel nedeniyle ev, iş yerleri ve ahırları su bastı, duvarlar yıkıldı, hayvanlar telef oldu.

Şanlıurfa’da devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Suruç ilçesinde bir çok kırsal mahalle yolu yağışlar nedeniyle kapanırken ev ve ahırları ise su bastı. Bazı kırsal mahallelerde ahırlardaki hayvanlar telef oldu. Suruç ilçe merkezi de sel sularından nasibini aldı. Caddeler suyla kaplanırken mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı. Vatandaşlar, sel sularının evlerini basmaması için çeşitli şekillerde önlemler aldı. Yolda yürüyenler ise beline kadar suya battı.

SUYUN İŞ YERİNİ BASMAMASI İÇİN HER YOLU DENEDİ

Yağmur bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bir vatandaşın içinde un ve buğday bulunan değirmenini su baskınından korumak için gösterdiği çaba ise görüntülere yansıdı. Suyun iş yerini basmaması için her yolu deneyen Mehmet Durmaz isimli vatandaş, kimse yardımcı olmayınca sinir krizleri geçirdi. Yoldan geçen araçların oluşturduğu dalgaları önlemek için caddeyi çöp konteynerleri ile kapattı. Çöp konteynerleri de araçları durdurmaya yetmeyince iş yeri sahibi, adeta çileden çıktı. Yoldan geçen bir kepçe, getirdiği çakılı iş yerinin önüne dökerek içeriye su girmesine engel olmaya çalıştı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

İlçeye bağlı Dumlupınar kırsal Mahallesinde ise ahırları su bastı. Su baskını nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken bazı evlerin de duvarları yıkıldı. Yolun üzerinden taşan sular nedeniyle araçlar yollarına devam edemedi. Araçlarıyla birlikte suda mahsur kalanların yardımına ise diğer vatandaşlar yetişti. Ekiplerin bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattıkları öğrenildi. 

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