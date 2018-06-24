Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Suruç’ta sandık başında kavga: 3 yaralı

    Suruç’ta sandık başında kavga: 3 yaralı

    Hasan KIRMIZITAŞ / DHA
    24.06.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

    Olay, öğle saatlerinde Kara Mahallesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, oy kullanmak için okulda bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup birbirine tabancalar ile ateş açıp, bıçaklarla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.

    Öte yandan ilçede gün içerisinde 6 ayrı okulda farklı siyasi görüşe sahip kişiler arasında da çıkan kavgalarda bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

    Etiketler: secim2018 , Şanlıurfa , Suruç , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri