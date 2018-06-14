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    SuruÃ§'ta PKK'lÄ±lar AK Partililere saldÄ±rdÄ±: 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 kiÅŸi yaralandÄ±

    AA/DHA ve ajanslar
    14.06.2018 - 17:26 | Son GÃ¼ncelleme:

    ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esinde AK Parti Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±nda aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruba PKK'lÄ±larÄ±n saldÄ±rmasÄ± sonucunda 12 kiÅŸi yaralandÄ±. SuruÃ§ ve ÅžanlÄ±urfa'daki hastanelere sevk edilen yaralÄ±lardan milletvekilinin aÄŸabeyi Mehmet YÄ±ldÄ±z ile Esved, FadÄ±l ve Ferit ÅženyaÅŸar mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi de konu hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada olayla ilgili adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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    • ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi: SuruÃ§taki olaylarda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±
    • ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi: SuruÃ§taki olaylarda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±
    • ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi: SuruÃ§taki olaylarda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±
    • ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi: SuruÃ§taki olaylarda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±

    ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi, SuruÃ§ ilÃ§esinde aralarÄ±nda AK Parti Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n yakÄ±nÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

    Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saat 15.56 sÄ±ralarÄ±nda AK Parti Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n, yanÄ±ndaki grupla birlikte SuruÃ§ ilÃ§e merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi esnaf ziyareti sonrasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakÄ±nÄ± olmak Ã¼zere 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Ã–LÃœ SAYISI 4â€™E YÃœKSELDÄ°
    SuruÃ§â€™ta, AK Parti Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z ile beraberindekilerin esnaf ziyareti sÄ±rasÄ±nda uÄŸradÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan 1 kiÅŸi daha kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 4â€™e yÃ¼kseldiÄŸi olaylarda, yaralanan 8 kiÅŸinin tedavisi ise sÃ¼rÃ¼yor.

    AÃ§Ä±klamada, yaralÄ±lardan ikisinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu kaydedilerek, yaralÄ±lardan 5'inin milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n yakÄ±nÄ± olduÄŸu ifade edildi.

    YaralÄ±larÄ±n SuruÃ§ Devlet Hastanesi ile ÅžanlÄ±urfaâ€™daki Ã§eÅŸitli hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, olay yerinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve olayla ilgili adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.


    SuruÃ§ta PKKlÄ±lar AK Partililere saldÄ±rdÄ±: 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 kiÅŸi yaralandÄ±


    SAÄžLIK BAKANI DEMÄ°RCAN: UÃ‡AK AMBULANS GÃ–NDERDÄ°K

    SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅžanlÄ±urfa'da AK Parti'lilere yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu haberinin kendisine geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â

    Milletvekili adayÄ± arkadaÅŸlarÄ±na bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirten Demircan, "YaralÄ±lar var. Ä°lk mÃ¼dahale yapÄ±ldÄ±, gerekli mÃ¼dahaleler yapÄ±lÄ±yor. BÃ¶lgede uÃ§ak ambulansa ihtiyaÃ§ vardÄ±, gÃ¶nderdik. Bilgiler geldikÃ§e paylaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

    BAKAN FAKIBABA SURUÃ‡'A GÄ°TTÄ°

    Ã–te yandan, bÃ¶lgede seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba'nÄ±n da olayÄ± haber alÄ±r almaz SuruÃ§'a gittiÄŸi, ilÃ§eye Ã§ok sayÄ±da takviye polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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