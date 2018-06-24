Suruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, Bilgi İlk ve Ortaokulunun bahçesine girmek istedi. Çevrede önlem alan polis, araçla içeri girilmemesi konusunda uyardı. Polisin "dur" ihtarına uymayıp devam etmek isteyen şüpheliler, havaya ateş açılması sonucu durduruldu.

Bölgeye sevk edilen takviye güvenlik güçleri ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra araçta yaptıkları incelemede mühürlü oy pusulaları tespit etti.

Araçta bulunan iki kişinin yanı sıra olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, okul bahçesine ne amaçla girmek istediği araştırılıyor.