Suruç'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Kaza, dün akşam Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç'tan Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Çankaya'nın kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile Fevzi Akaltun yönetimindeki 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Melek, Meliha, Kerem, Merve ve Fevzi Akaltun, Osman ile Ali Özşimşek, Asiye ve Ekrem Demir, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Yaşar Yüce, Halil Ceylan ile Mübarek Şimşeksoy yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Sağlık durumu kritik olan Melek Akaltun ile Semra Çelik ise bugün tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını yitirdi. Melek Akaltun ve Semra Çelik'in otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan cenazeleri, Suruç'taki aile mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi.