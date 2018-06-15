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    Suruç’ta 4 savcıyla terör incelemesi

    DHA
    15.06.2018 - 20:47 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde önceki akşam seçim çalışması yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticisi de olan esnaf Esved Şenyaşar arasında çıkan ve 3 kişinin öldürüldüğü kavganın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı gece boyu polislerle birlikte hareket ederek inceleme yaptı. Sabah saatlerinde de saldırının terör boyutunun araştırılması için soruşturmaya 3 Cumhuriyet savcısı daha dahil edildi.

    Görgü tanıklarına göre AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, önceki gün kardeşleri, yakınları ve parti üyeleriyle birlikte Suruç ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaparken dükkân sahibi Esved Şenyaşar ile babasının engellemesiyle karşılaştılar. Şenyaşar, oylarının renginin belli olduğunu söyleyerek, AK Partililerin çarşıdan çıkmalarını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yaralanan 12 kişi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yaralılara müdahale edilirken, olayı duyarak hastaneye akın eden Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasındaki kavga hastanede de sürdü.
    Polis tarafları ayırdıktan sonra yaralılar, farklı hastanelere sevk edildi.

    Olaylarda milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız (53) ile karşı gruptan Esved Şenyaşar (64) ile oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) öldürüldü.

    Esved Şenyaşar’ın DBP yöneticisi olduğu, 2016 kasım ayında terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bırakıldığı öğrenildi.

    CHP DE İNCELİYOR

    Olaya karışan ve koruma amaçlı gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Suruç ilçesindeki olayları incelemek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Ankara Milletvekili Levent Gök, sağduyu çağrısı yaparak, “Şimdi önemli bir seçime doğru giderken, hep beraber ülkemizdeki demokratik olgunluğu arttıracağımız, kavgadan, şiddetten, üzücü olaylardan uzak bir süreci büyük bir olgunlukla yürütmemiz gerekiyor” dedi.

    Gök, Vali Abdullah Erin’den bilgi aldığını belirterek, “Bu olayla ilgili Sayın Vali Abdullah Erin, bakanlarımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve Süleyman Soylu ile görüşme fırsatımız oldu. Onlardan aldığımız bilgilerle adli soruşturmanın devam ettiği ve emniyet güçlerinin olayın tüm ayrıntılarıyla incelediği yönündeki bilgiler bize resmi olarak iletildi. Biz de adli makamların yapacağı incelemeleri bekliyoruz” diye konuştu.

    Hesabını verecekler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Türkiye’de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit, yaptırmayız. Bu müessif olayın çok önceden tahrik edicileri var. Zannediyorlar ki burada ‘Milletimize eğer korku salarsak, bu seçimde istediğimizi yapabiliriz’.”

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: “Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine inanıyorum.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: “Henüz olay aydınlatılmamışken suçlu ilan etmek, bu tür olaylardan oy beklemek kaygısıdır. İçişleri Bakanı insanları suçmak yerine, olayın faillerini bulmalıdır. İçişleri Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na, valilere çağrı yapıyorum. Hemen olaydaki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu provokasyonu yapanları bir an önce yakalayıp, adalete teslim edin.”

    Suruç’ta 4 savcıyla terör incelemesi

    Milletvekili Yıldız’ın ağabeyi toprağa verildi

    ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız dün defnedildi. Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından araçla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi. Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene katılanlar tekbir getirip “Vatan sağ olsun”, “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri de katıldı. (AA)

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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