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    Suruç davasında 7 polis daha dinlenecek

    AA
    30.03.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:

    Suruç Asliye Ceza Mahkemesi, yaklaşık 3 yıl önce 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili açılan kamu davasında, aralarında istihbarat ve terör şubesi müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu 7 polisin daha "Tanık sıfatıyla" dinlenmesine karar verdi.

    Suruç Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına "yeterli güvenlik tedbiri almadıkları" için yargılanan polis memurlarından A.D. katılmazken, başka bir suçtan Kırşehir'de cezaevinde tutuklu bulunan sanık polis memuru A.K. da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Sanık polis A.K, saldırıda hayatını kaybeden ailelerin bazı üyeleri ve mağdur avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, olayın meydana geldiği dönemde, Suruç Emniyet Müdürlüğünde istihbarat grup amiri olarak görev yaptığını söyledi.

    İlçede gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin her zamanki gibi amirlerine bilgi verdiğini belirten A.K, kendisinin saldırıda herhangi bir kusuru bulunmadığını iddia etti.

    Yeterli güvenlik önleminin alınıp alınmadığını bilmediğini savunan A.K, "O gün şahsı canlı olarak ben görseydim, kabarık yelekli halinden anlar ve üst araması yapmadan, direkt kafasına sıkıp öldürürdüm. Yeterli güvenlik önleminin alınıp alınmadığını bilmiyorum. Olayda bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Bana patlamadan iki ay önce üstün başarı belgesi verildi. Ben görevimi layıkıyla yapıyordum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

    Polisin ve avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin de taleplerini dinledi.

    Mahkeme heyeti, dönemin istihbarat ve terör şubesi müdürlüğü yetkililerinin de aralarında 7 polisin daha "tanık sıfatıyla" dinlenmesi için adreslerine tebligat gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı.

    Etiketler: suruç patlaması davası , suruç davası , canlı bomba patlaması , gündem
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