Sürpriz nasıl yazılır? TDK'ya göre sürpriz mi süpriz mi yazılır?

Türkçe de yazılışı ile çokça söz edilen kelimelerden birisi de sürpriz kelimesidir. Bu kelime süpriz şeklinde mi yoksa sürpriz olarak mı yazılır? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sürpriz nasıl yazılır? Tüm soruları en açık şekilde cevaplayarak sürpriz mi yoksa süpriz şeklinde mi yazılır? Cevaplar detaylarda.

Sürpriz Nasıl Yazılır?

Doğru yazım yaşamın birçok alanında büyük önem taşımaktadır. Türk Dil Kurumu kelimelerin anlamları ve doğru yazımı konusunda çalışmalar yapmaktadır. Sözcüklerin yazımı, yazım kurallarına göre belirlenmektedir. Sürpriz mi ya da süpriz mi yazılacağı da yine kurallara göre belirlenmektedir.

TDK'ya Göre Sürpriz mi, Süpriz mi?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'sürpriz' olarak geçmektedir. Doğru yazımı da TDK'na göre sürpriz olarak açıklanmaktadır. Kelime anlamı şaşırtma olarak açıklanmaktadır. Sürpriz yapmak şeklinde kullanılabilmektedir. Sürpriz yapmak; beklenmedik bir anda gelen, şaşırtan bir durum olarak açıklanmaktadır.

Yeni yılda sürpriz hediyelerle tüm sevdiklerini mutlu etmek istiyordu.

Bu örnekte hediyenin ne olduğunun bilinmediği ve hediye edilen kişilerin habersiz olduğu sürpriz hediyeler kelimesi ile ifade edilmiştir.

Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına sürpriz parti vermek istiyor.

Bu cümlede partinin sürpriz olacağından söz ediliyor. Partiye katılanlar partiye katılacaklarını bilmeyecek ve öğrendiklerinde de şaşıracaktır.

Sürpriz özel hazırlanan bir organizasyon için kullanılabilmektedir. Ayrıca kendiliğinden gelişen bir durum da sürpriz olarak nitelendirilebilir. Güzel ve hoş bir durum ya da nesne için kullanılabilir. Aynı zamanda kötü ve şaşırtıcı olaylar için de sürpriz kelimesi kullanılabilmektedir.