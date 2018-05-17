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    Sürpriz görüşme... İmzalar atıldı

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü ve anlaşma imzaladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.

    Sürpriz görüşme... İmzalar atıldı

    İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter'dan şu mesajı yayımladı:

    "Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ve Nicolas Maduro telekonferans yöntemiyle konuştu. #Filistin davasına verdiği destekten dolayı #Venezuela’ya çok teşekkürler. @NicolasMaduro"

    Sürpriz görüşme... İmzalar atıldı

     

     

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