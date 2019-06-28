Sürpriz görüşme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sürpriz bir ziyaret yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Akşener, İYİ Partili belediye başkanlarıyla toplantı yaparken Kılıçdaroğlu telefonla kendisini aradı. Saat 16.15’te İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürdü. Akşener, Hürriyet’e “Adı üstünde sürpriz ziyaret” derken, Kılıçdaroğlu “İstanbul seçimiyle ilgili. Bize ulaşan bilgiler, raporlar vardı. Analiz raporları çıkınca onu da Sayın Genel Başkan’a sunacağım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun parlamenter sistem çıkışının da konuşulduğu öğrenildi.
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