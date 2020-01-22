Suriye’ye kargoyla drone uçurdular!

El Kaide adına Suriye’de faaliyet gösteren Mehmet Şirin Yaldız, 31 Aralık 2019’da Ankara’da teknik cihaz satan bir mağazayı arayıp drone almak istediğini söyledi. Yaldız, irtibat için iki telefon numarası bıraktı ve ödeme için kardeşi Mehmet Salih Yaldız’ın arayacağını söyledi.



Mehmet Salih Yıldız, 4 bin 750 TL’lik ödemeyi 3 ve 4 Ocak’ta iki banka hesabından havale etti. Yaldız, drone cihazının Adana Yüreğir’de yaşayan 32 yaşında olan mobilyacı Cafer D.’ye gönderilmesini istedi. Polise gelen ihbar üzerine üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, 6 Ocak’ta kargo firmasında gönderiyi teslim aldığı an Cafer D.’yi yakaladı.



Yapılan araştırmada, Cafer D.’nin 3 Ocak günü de Suriyeli Mohamed Kataie adına Hatay Reyhanlı’ya kargo gönderdiği, gönderinin açıklama kısmına ‘kıyafet’ yazıldığı tespit edildi.



Cafer D., ifadesinde, Yaldız kardeşleri mahalleden tanıdığını ve Mehmet Salih'in ise arkadaşı olduğunu anlattı. 3 Ocak’ta yolladığı kıyafet ve 6 Ocak’ta aldığı drone cihazının Mehmet Salih’e ait olduğunu savunan Cafer D., şunları söyledi:



“Mehmet Salih, beni çağırdı. Yanında kahverengi kutu gördüm. Kargo şirketine gideceğimizi söyledi. ‘Kargoda ne işimiz var’ diye sordum. ‘Bu kutuda drone var. Başkasına sattım, onu senin adınla göndereceğiz’ dedi. ‘Benim ismimle gönderme, kimliğim yanımda değil’ dedim. ‘Sen karışma, ben hallederim’ dedi.”



Cafer D., 3 Ocak’taki kargoda da drone cihazı bulunduğunu vurgulayarak, “Ben örgüt üyesi değilim. Kargoların ne amaçla ve nereye gönderildiğini bilmiyorum” dedi.



3 Ocak’taki kargonun Suriyeli Muhammed El Nımır tarafından Reyhanlı’da teslim alındığı anlaşıldı.



Mehmet Salih Yaldız’ın 23 Temmuz 2019’dan 12 Aralık 2019’a kadar El Nımır adına 14 kez kargo gönderdiği belirlendi. Üç kez drone, dört kez kıyafet, birer kez ayakkabı ve kıyafet, matkap ve ayakkabı, far, sucuk, ilaç, kahve ve giysi açıklamalarının yazıldığı saptandı.



Soruşturma sonunda Cafer D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.