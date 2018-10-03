Suriye'ye insani yardım
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Kilis Müftülüğü girişimleriyle temin edilen 3 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.
İç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için hazırlanan yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilmek üzere Kilis'ten uğurlandı.
İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.
Suriye'deki olayların başladığı ilk günden bu yana hayırseverlerin, başta TDV olmak üzere Türk Kızılayı ve AFAD kanalıyla bölgedeki mağdur insanlara yardım ulaştırmanın gayretinde olduklarını ifade eden Karatape, savaşın mazlum ve mağdurlarına gönderilmek üzere kendilerine emanet edilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Karatepe yiyecek, içecek, halı, yolluk, oturma grubu, battaniye ve çocuk bezi gibi malzemelerden oluşan yardımların özellikle İdlib bölgesinden Azez kırsalına göç eden Suriyeli aileler başta olmak üzere, TDV gönüllülerince tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağılacağını anımsatarak, "Yardımları, orada dağıtımdan sorumlu arkadaşlarımız, sahada görev yapan koordinatör müftülerimiz kanalıyla en uygun ve en muhtaç yerlere en iyi şekilde ulaştırmak için gayret ediyorlar." dedi.
Karatepe, yardımların devam edebilmesi için hayırseverlerin desteklerinin devamını beklediklerini sözlerine ekledi.
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