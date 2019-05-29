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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU/DHA
29.05.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Suriye'ye gidenlerin sayısı 29 bini buldu

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Suriye'ye gidenlerin sayısı 29 bini buldu

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde yakınları ile birlikte geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ederken, gidenlerin sayısı 29 bini buldu. Diğer taraftan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da bayram için Suriye'ye gidenlerin sayısının 15 bine ulaştığı bildirildi.

İç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek geldikleri Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyeliler, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı yakınları ile geçirmek ve hasret gidermek üzere topraklarına gitmek için Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler önce Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği'nin 'www.suriyeizin.com' adresinden barkotlu randevu belgesi alıyor. Suriyeliler randevu günü de yanlarında pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Görevli memurlara ibraz ettikleri belgelerinde eksiklik bulunmayan Suriyeliler, gerekli kontrollerin ardından ülkelerine gitmek üzere çıkış yapıyor.

29 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları tedbirler ve randevu sistemi sayesinde izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü'nden 20 Mayıs'tan bugüne kadar yaklaşık 29 bin Suriyelinin çıkış yaptığı belirtildi. Bu sayının 35 bini bulabileceği kaydedildi.

KİLİS'TE SAYI 15 BİNİ BULDU

Diğer taraftan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor. Yoğunluğun yaşandığı Öncüpınar'da geçişler 12 gündür sürerken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 15 bini buldu.

Bu verilere göre iki gümrük kapısından bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 34 bine çıktı. Bayramlaşmak için çıkışların 31 Mayıs'ta sona ereceği ve dönüşlerin de bayramdan sonra başlayacağı bildirildi.

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