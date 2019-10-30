"Suriye’ye bakınca insan gören tek ülke Türkiye’dir"

“Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal harbimizin zafere ulaşmasında, yeni devletlerimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye’de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekâtları da bu mücadelenin birer parçasıdır. Türkiye, kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkânlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir.

MÜSLÜMAN OLMANIN GEREĞİ

Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir sonucu da, Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır. Barış Pınarı harekâtı için bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, alçakça şehit edilen çoğu çocuk ve kadın 20 kişi hakkında üzüntü beyanında bulunmamıştır. Yurtdışındaki temsilciliklerimize yapılan 700’e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler.

Türkiye’den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa, açık konuşuyorum, yalan söylüyor. Suriye’ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan gören, sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye’dir. Biz insan olmanın Müslüman olmanın, Türk olmanın gereği olarak bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin 10., 50. 75. yıldönümleri hep coşkuyla kutlanmıştır. 100. yıldönümü bambaşka öneme sahip. Bu yıl 19 Mayıs’la birlikte İstiklal Harbi’nin başlangıcının 100. sene-i devriyesinin kutlamalarına başladık. Son yıllarda pek çok büyük eserimizin açılış tarihlerini 29 Ekim’e denk getirerek bu kutlamalara yeni boyut kattık.

HAREKÂTI TOPARLAMANIN GAYRETİNDEYİZ

Bir taraftan ABD, bir taraftan Rusya ile 120 ve 150 saatlik yaptığımız mutabakatlar bitmiş bulunuyor. Şu anda Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Görüşmelerimiz yarın yine aynı şekilde devam edecek. Şu an itibarıyla asker sivil 30’a yakın şehidimiz var. Ama bunun yanında Suriye Milli Ordusu’nun 130’a yakın şehidi var. Onlar bizim şehitlerimizle beraber koyun koyuna bir mücadele verdiler. Bu mücadeleyi hâlâ vermeye devam ediyorlar. Asla geri durmuyorlar. Bu mücadeleyi birlik, beraberlik kardeşlik içinde sürdürüyorlar. Gün bugündür, dem bu demdir. İnşallah buradaki Barış Pınarı, pınar derken rastgele koymadık bu ismi. Buralardaki sınır boyunda gözeler, pınarlar çoktur. Buradan hareketle Barış Pınarı harekâtı koyduk. Adı buradan geliyor. İnşallah harekâtı en kısa zamanda toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Biz kalmaya değil, tek hedefimiz var terör örgütlerinden buraları temizlemek için oradayız. Bu terör örgütleri bizi taciz ediyor. Onlar bizi rahatsız ettiği için oradayız. Terör örgütlerinden oradaki insanları kurtarmak için oradayız.”

ASKERLER CANLI YAYINLA TÖRENDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında 4 farklı noktaya sürpriz canlı yayın bağlantıları yaptı. Erdoğan sırasıyla Doğu Akdeniz’de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri’nin Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’ne, Barış Pınarı harekâtı Resulayn bölgesine ve Tel Abyad bölgesine bağlandı. Erdoğan, “Batı bu denizlerde dolaşan gemilerimizden çok rahatsız oluyor. ‘Buralardan çekilin’ diyor. Var mı böyle bir şey? Bu bayraklar uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa onun için varlar. Bugün aramızda Barış Pınarı harekâtı’nda görev alan arkadaşlarımız var. Her birine ayrı ayrı ‘Hoşgeldiniz’ diyorum. Buradaki kardeşlerimizin şahsında harekâtta görev alan tüm güvenlik güçlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Rabbim asker, polis, jandarma, istihbarat ve korucularımızı esirgesin, ayaklarına taş değdirmesin diye dua ediyoruz. F-16 pilotumuzu Diyarbakır’dan dinledik, her şeye hazır durumdalar. Teröristlerin inlerine giriyorlar ve de inlerine girmeye devam edecekler” diye konuştu.