"Suriye’nin kuzeyinin gerçek sahipleri Araplardır"

‘ABD’NİN DESTEĞİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’

“Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO’da beraberiz. Bunun dışında da uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD’nin de davetli olmadığı bir yerde, şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PYD gibi PKK’nın yol kolları durumundaki bu terör örgütlerine malum ABD’nin vermiş olduğu destek apaçık ortadadır. Ben bunu defaatle Sayın Trump’la paylaştım. Dedim ‘Bakın buraya siz o zaman binlerceydi ama şimdi on binlerce TIR buraya mühimmat, araç gereç vesaire bunlar geliyor. Biz paramızla sizden bu tür mühimmat, araç, gereç bunları alamıyoruz ama siz bilabedel ücretsiz olarak bu terör örgütlerine DEAŞ’la mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz. Biz El Bab’da 3 bin kadar DEAŞ’lıyı derdest ettik. Ve bizimle ilgili ne yazık ki, yalan propagandalarla DEAŞ’a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık net yaptık. Şu anda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok noktasına gelmiş vaziyette.

‘SDG ÇADIR TERÖR ÖRGÜTÜ’

Şimdiyse uydurma bir örgütü çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. Yani onları gölgeleyen, örten bir başka terör örgütü. Onunla bunu yapıyorlar ve diyorlar ki ‘Bunun PKK ile falan alakası yok.’ Hepsi de iç içe. Seyahatimizde Sayın Trump’la ikili bir görüşmemizin olması söz konusu. Orada da bunları tabii masaya yatıracağız, bunları tekrar görüşeceğiz. Çünkü Sayın Trump, Fırat’ın doğusundan Amerikalı askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Aylar oldu bu açıklama yapılalı ama uygulamaya gelince bu maalesef olmadı.

El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek, şimdi de biz özellikle Suriye’nin kuzeyinde, ki 422 kilometre batıdan doğuya derinliği ne ise, Sayın Trump’ın ifadesiyle 20 mil, yani bu 20 kilometre olabilir, 30 kilometre olabilir bu civarda bir derinlik söz konusu. Bu derinlikte bizim bir defa, buradaki terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak, burayı gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor ki buranın gerçek sahipleri de büyük oranda yüzde 85-90 gibi Araplardır. Bu adımı atmak suretiyle, bizi taciz eden, bize bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden de, biz buraları arındırmış olacağız. Temizlemiş olacağız.

‘BİR DEFA DÜRÜST OLUN’

(Tank Palet Fabrikası’yla ilgili gizli kararname çıkarıldığı iddiası) Bakın size çok açık bir şey söyleyeceğim. Fox TV’yi bir yalan medya olmaktan bir defa çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, buranın satın alma veya satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri şusu busu vesaire bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili ve 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır, buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi çıkarılmıştır ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için ‘Acaba bu yalan bana ne getirir’ bunu düşünüyor. Bu aynı zat, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, ‘Belediyelerden kimse çıkarılmayacak’. ‘Eğer belediyelerden birileri çıkarılırsa bunlar bana gelsinler’ demedi mi? Peki, şimdi tüm belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili, Fox acaba bir haber yapıyor mu? Bunlarla ilgili Fox, acaba işçi-emekçi kardeşlerimin arkasında duruyor mu? Murdoch sattı burayı dedik ki herhalde bundan sonra buranın havası değişir ama hiçbir şey değişmedi. Önce bu yayın politikasını bir defa Fox’un değiştirmesi lazım. Ki partimin sözcüsü, Kılıçdaroğlu’na gereken cevabı verdi. Ama hiç, aynı yerde yine tökezleyip duruyor. Çünkü bütün siyasetini yalan politikalar üzerine bina etmiş de onun için.”

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A: BUNLARI BIRAKAMAYIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere değinerek, isim vermeden tutukluluğu devam eden Selahattin Demirtaş’a yüklendi ve şunları söyledi: “Diyarbakır’da evlatları dağa kaçırılan o analar, dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Onlarında ruh köklerinde ne var? Bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar. Üzerine üzerine gidiyorlar. ‘Evlatlarımız gelene kadar da buradan ayrılmayacağız’ diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil’e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerinin içinde, yanında, arkasında olan ve onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede, eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar ta parlamentoya kadar sızmış olanlar. Kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak, ebedi âlemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.”

Bu mücadele ucu açık bir mücadele. Burada bindirilmiş kıtalarla bir mücadele yapılmasından yana değiliz. Zaman zaman bazı tehditler var biliyorsunuz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız, istihbarat bu tehdidi yapanları yakalayıp alıyor. Mesela dün (önceki gün) bir tanesi alındı. Tehdit etmişler bir bayanı. O da aslında 4.5 yıl falan maalesef kaçırılmış ama daha sonra terör örgütünün elinden kaçarak kurtulmuş olan bir bayan. Kadıncağız anlatmaya başlayınca, bu terör örgütünü rahatsız etti. Bu sefer tehdit yoluna başvurdular. Ama yakalandı, alındı. Bu mücadelemiz bu şekilde devam edecek.”

VOLKAN BOZKIR BM GENEL KURULU BAŞKAN ADAYI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın 2020 Eylül-2021 Eylül dönemi için BM 75’inci genel kurulu başkanlığı için Türkiye tarafından aday gösterileceğini söyledi. Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday gösterdiğimizi buradan duyurmak isterim. Tecrübeli diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır’ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.

TİHA ÖNÜNDE AİLE FOTOĞRAFI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katıldı. Erdoğan’ı, damadı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar karşıladı. Cumhurbaşkanı, TEKNOFEST’e katılanlarla selamlaştı, çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve torunlarıyla, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) önünde fotoğraf çektirdi.