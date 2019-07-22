Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.
Kurban Bayramı'nı Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ile El Bab bölgelerinde geçirmek isteyen ve online randevu sistemi ile kayıt yaptıran Suriyelilerin gidişleri başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişlerine izin verilen Suriyeliler, 5 ayrı noktada evrak kontrolüne tabi tutulup ülkelerine gidiyor.
Günde ortalama 3 bin Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Suriyelilerin bayram geçişlerine 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği bildirildi.
CİLVEGÖZÜ'NDEN DE GEÇİŞLER BAŞLADI
Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sınır kapılarında başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyelilerin çıkış işlemleri 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Ülkedeki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Gümrük muhafaza ve polis tarafından belgeleri kontrol edildikten sonra çıkış yapıyorlar. Bu arada beraberlerinde götürdükleri eşyaları da x-ray cihazı ile kontrol ediliyor. Bunun yanında izdiham olmaması içinde jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bu sabah başlayan bayramlaşma çıkışında günde ortalama 3 bin Suriyeli, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geçecek.
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