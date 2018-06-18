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    Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

    DHA
    18.06.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    RAMAZAN ayı ve bayramını yakınları ile geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşleri başladı.

    İç savaş nedeniyle Türkiye'de bulunan Suriyeliler, güvenli bölgelerde bulunan yakınları ile Ramazan ayı ve bayramını ülkesinde geçirdikten sonra tekrar Türkiye'ye dönüyorlar. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bugün başlayan girişler 15 Eylül'e kadar devam edecek. Bayrama, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartı ile giden Suriyelilerin dönüşlerinde kimlik kontrolü yanında parmak izi kontrolü de yapılarak girişleri sağlanıyor.

    Hem Ramazan ayını ve hem de bayramı yakınları ile geçirmek ve hasret gidermek için Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 21 Mayıs günü başlayan çıkışlar 18 Haziran'da sona ermişti. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yıl bayramlaşmak amacıyla 83 bin 121 Suriyeli ülkesine gitmişti.

     

    Etiketler: ramazan bayramı , geri dönüş , son dakika , haberler
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